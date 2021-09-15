بريتني سبيرز تعلن خطبتها من شاب إيراني بخاتم سعره 70 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز البالغة 39 عاما خطبتها من حبيبها الإيراني سام أصغري ذي الـ27 عاما، بعد صداقة طويلة.



ونشرت سبيرز على "انستغرام" فيديو يجمعها بخطبيها وهما يستعرضان خاتم الخطوبة، كما نشر أصغري صورة للخاتم ويظهر فيها هو وسبيرز يتبادلان القبل.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن خاتم الخطوبة يحمل ألماسة فريدة من نوعها بحجم 4 قيراطات وتبلغ قيمته 70 ألف دولار.

ويتميز الخاتم بترصيع سوليتير مرصع بالألماس المرصوف، ويحمل أيضا لفتة رومانسية تتمثل بنقش عبارة "lioness أي لبؤة" وهو اللقب الذي يطلقه أصغري على سبيرز التي تخوض معركة قانونية لإنهاء فترة وصاية والدها عليها التي استمرت 13 عاما، والتي تتحكم في حياتها الشخصية والمالية.

وكشفت سبيرز عن أن شروط الاتفاق تمنعها من الزواج من السيد أصغري، أو إنجاب المزيد من الأطفال.

وتم فرض ترتيبات الوصاية في عام 2008، عندما أثيرت مخاوف بشأن صحة المغنية العقلية.

وتزوجت سبيرز مرتين وأنجبت طفلين من زواجها الأخير، ثم تطلقت في عام 2007.

وقام والد سبيرز الأسبوع الماضي، بملء الأوراق الخاصة بإنهاء الوصاية التي قاضته ابنته بسببها مرتين في السنتين الأخيرتين. ووصفت النجمة معاملة والدها لها بالـ"قاسية" كما أعربت للقاضي عن رغبتها بتقديم شكوى ضده بتهمة "استغلال الوصاية".