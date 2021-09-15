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فيديو مرعب لدهس فتاتين في السعودية... والشرطة تكشف التفاصيل

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دبي - محمود عبدالرازق - ويُظهر المقطع المتداول، الذي تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، سيارة تجري بسرعة جنونية بينما تسير فتاتين في أحد شوارع منطقة القصيم، وسط ، وتصدمهما السيارة في مشهد مرعب، بينما يهرب السائق من موقع الحادث.

​​ومن جانبها، أعلنت شرطة منطقة القصيم تفاصيل الحادث، مؤكدة القبض على سائق السيارة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سائق السيارة مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره، وأن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل.

​وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، المقدّم بدر السحيباني، في البيان، إن "المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على قائد المركبة"، وأنه "جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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