شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين صحف المملكة.. «الوزراء» يوافق على نظامي حماية البيانات الشخصية ومكافحة التسوّل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر

مجلس الوزراء يوافق على نظامي حماية البيانات الشخصية ومكافحة التسوّل

سعود بن نايف: رأس المال البشري أهم استثمار للوطن

أمير جازان بالنيابة يدشّن مكتب فرع وزارة الخارجية في المنطقة

الرياض: مبادرات وشراكات استراتيجية في القمة الطبية العالمية

افتتاح أعمال جائزة مكة للتميّز.. اليوم

اتفاقية لتسهيل مهام الباحثين في محمية الملك سلمان

“الصحة”: 96 إصابة جديدة ووفاة خمسة أشخاص

منح ميدالية الاستحقاق لـ13 مواطناً و24 مقيماً

أسرى يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية

بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال المنهوبة

مبعوث أميركي: لا نيات عدوانية تجاه كوريا الشمالية

أميركا تتراجع في معدل التطعيم ضد كورونا

افتتاحيات الصحف:

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مجتمع بلا فساد ): هل تقتصر مكافحة الفساد على دور الدولة فقط؟ لا شك أن الدولة تسخر كل أجهزتها الرقابية والأمنية، لضبط حالات الفساد والتلاعب بالمال العام، واستغلال المنصب للتكسب غير الشرعي، وتسعى دون هوادة لاستئصال شأفة الفساد حيثما كان، إلا أن دور المجتمع لا يقل أهمية هنا كعين رقيب، وعون لأجهزة الدولة في كشف مكامن الفساد، والإبلاغ عن حالات الاستغلال والكسب غير المشروع، وهذا الدور الحيوي يرقى في بعض الحالات من كونه خياراً ليصبح واجباً قانونياً، إذ إن العلم بحالة فساد مكتملة الأركان، وعدم الإبلاغ عنها يرقى إلى وصفه باعتباره واقعة تستر موجبة للجزاء.

وكتبت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( التطوير الدفاعي ) : موافقة مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس، حفظه الله، على إنشاء هيئة باسم ” الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، تمثل خطوة نوعية لتعزيز التطور النوعي للمنظومة الدفاعية من خلال الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( معادلة مثالية لتنوع اقتصادي ) : يعد الناتج المحلي – كما هو معروف لدى خبراء الاقتصاد – من أدوات ومؤشرات نجاح أي اقتصاد في العالم، والمقياس الحقيقي لنمو ذاك الاقتصاد ورصيده الإيجابي لتطوره وانفتاح الآفاق المستقبلية لتوسع مدخلاته. فإذا كان الناتج المحلي يعرف ويوصف بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة، فإن نمو هذا الناتج يعني زيادة القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي تم إنتاجها. ولهذا، فإن نمو الناتج المحلي يجب أن يعود في مبرراته إلى نمو متكامل بين قوى العرض والطلب، فيتم إنتاج سلع إضافية مع تنامي الطلب عليها في الوقت نفسه، ولا يتم التنامي على الطلب إلا من خلال زيادة الدخل العام للمواطنين مع ارتفاع الدخول لسوق العمل.

وأوضحت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( تمويل الإرهاب.. من المسؤول؟ ) : جهود المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار العالم إجمالا، وفي مكافحة الإرهاب على وجه التحديد هي جهود كانت ولا تزال سباقة في ردع هذه البذرة الشيطانية منذ ظهورها وقطع السبل أمام مخططاتها الإجرامية، وكل مَنْ ينتمي إليها ويدعمها فكريا وماديا ولوجيستيا، ويجند لأجلها الميليشيات الخارجة عن القانون وأصحاب الفكر الضال.. والتاريخ خير شاهد على جهود الدولة في حماية العالم من الإرهاب والإرهابيين ودعم كل المبادرات الهادفة لحماية البشرية من هذه التهديدات، تحقيقا لنهج راسخ في معانيه، ويتطور في إستراتيجياته منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.