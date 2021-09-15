شركة تويتر "تجامل" أبل الامريكية.. كيف ذلك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عند الضغط على "زر" لايك، اليوم، بموقع تويتر ستفاجئ بظهور تفاحة "أبل" الشهيرة بدلا من القلب.



فقد أطلق موقع التدوينات القصيرة تويتر تأثيرا جديدا لزر اللايك تزامنا مع انطلاق مؤتمر أبل اليوم.

وعندما يضغط مستخدم تويتر على "زر" لايك على أي تدوينة فتظهر له تفاحة أبل الشهيرة بدلا من القلب الأحمر عند تويتر وتلتف حول نفسها ثم تختفى.

وانطلق في مدينة كاليفورنيا الأمريكية مؤتمر أبل 2021 "California Streaming"، والذي سيشهد مولد هواتف آيفون 13.

و أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة عن أحدث إصدار من جهاز "أيباد" ضمن فعاليات مؤتمر أبل السنوي.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية رسميا في مؤتمرها السنوي 2021 عن هاتف iPhone 13 الجديد الذي يترقبه الملايين حول العالم.

يأتي هاتف آيفون 13 بخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى ومضادة للمياه.

ويطرح عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، بسعر 699 دولارا، وخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى، ومضادة للمياه.

ويأتي هاتف آيفون 13، يعمل ببطارية تدوم ليوم كامل، كما أنه مزود بخواص تأمين أكثر تطورا تشمل خاصية التعرف على الصوت عبر تطبيق "سيري".