كل ما تريد معرفته حول ساعة سامسونج الذكية Watch4

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طورت شركة سامسونج أساور صديقة للبيئة لساعتها الذكية Galaxy Watch4، وذلك في إطار التعاون مع عارضة الأزياء الشهيرة "سامي ميرو".



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الأساور الجديدة المتوفرة ضمن الإصدار الخاص Sami Miró Vintage Edition مصنوعة من مواد مستدامة مثل "قشور التفاح"، وذلك في الموديلين Stratus Sky وMidnight Black.

وتحمل الأساور الأخرى الأسماء Aurora Night وCloud Navy وEarth Sunrise وDawn Atlas، وهي مصنوعة من مادة TPU الصديقة للبيئة.

وأشارت سامسونج إلى أن جميع الأساور تخلو من مادة البلاستيك، كما أنها قابلة لإعادة التدوير.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم سامسونج أيضا ثلاثة تصميمات جديدة للمينا تتناسب مع الأساور الجديدة من حيث اللون والتصميم.

وحققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مبيعات هائلة من الساعات الذكية الخاصة بها، حيث استطاعت الشركة أن تحتل المركز الثالث عالميا في سوق الساعات الذكية، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research فإن الساعات الذكية قد شهدت نموًا كبيرًا بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زادت الشحنات بنسبة 27% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من عام 2020.