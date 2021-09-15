شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن سيروم الوجه وفوائده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

السيروم له الكثير من الفوائد المهمة للبشرة ولهذا يجب الحرص على استخدامه للحصول على بشرة جذابة، تعرفوا معنا على فوائد وأنواع السيروم.



يجب الاهتمام باستخدام سيروم الوجه الذي يهتم بالبشرة ويساعد على جعلها نضرة ورطبة وناعمة طوال الوقت، حيث أن السيروم له الكثير من الفوائد المميزة للبشرة، وفيما يلي نتعرف معا على فوائد سيروم للوجه وطريقة عمله في المنزل وأفضل أنواع السيروم.

يساعد السيروم على تجديد خلايا البشرة، لما يحتويه من عناصر مميزة من فيتامينات ومعادن مما يحافظ علي نضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت، مما يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والتصبغات التي توجد على البشرة.

يساعد استخدام السيروم على تأخير علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة، وهذا لأن السيروم يحافظ على نسبة الكولاجين الموجودة في الجلد في مستواها الطبيعي، فضلا على أنه يحفز إنتاج الكولاجين.

يساعد السيروم على علاج الندوب والعلامات والناتجة عن جروح البشرة، لأنه يساعد على تجديد خلايا الجلد والعمل على حماية البشرة من المضاعفات التي من الممكن أن تحدث للبشرة.

السيروم مهم للترطيب العميق للبشرة وجعل البشرة ناعمة، حيث أن السيروم يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد مما يمنح البشرة ملمس ناعم.

السيروم يساعد على معادلة حموضة البشرة مما يؤدي إلى قبض المسام والعمل على التخلص من المسام الواسعة، فضلا على التحكم في إفرازات الدهون على البشرة.

- حتى يتم الحصول على الفوائد الموجودة في السيروم يجب إختيار أفضل نوع من السيروم والذي يحتوي على الهيالورونيك أسيد إذا كان الهدف من السيروم هو ترطيب وعلاج جفاف البشرة.

- أما إذا كان السيروم الهدف منه هو تصحيح لون البشرة فيجب أن يحتوي على فيتامين سي والكوجيك أسيد والأزيليك أسيد.

- في حالة استخدام السيروم لعلاج الحبوب والبثور وحب الشباب على البشرة فيجب اللجوء إلى نوع سيروم يحتوي على فيتامين سي والساليسليك أسيد والهيالورونيك أسيد والزنك.

- عند استخدام سيروم مخصص لمنطقة العين فيجب استخدام السيروم الذي يحتوي على الريتينول والكافيين.

- يتم خلط 2 ملعقة من الألوفيرا مع 3 كبسولات من فيتامين هـ و2 ملعقة من ماء الورد وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، وتقلب المكونات جيدا.

- يحفظ الخليط في علبة بالثلاجة ويتم وضعه بحركات دائرية يوميا قبل النوم.

- عليك بخلط 2 ملعقة من زيت الزيتون أو من زيت الجوجوبا مع 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا والقليل من زيت فيتامين هـ.

- تقلب المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة كريمية القوام، ونضعها في برطمان ويتم حفظها في الثلاجة.

- يتم تنظيف البشرة وتجفيفها ووضع السيروم على البشرة يوميا قبل النوم للحصول على بشرة مثالية.