تعرف على موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أسدل الستار على الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 في منطقة الغرب، الثلاثاء، بعدما أقيمت المباريات على مدار يومين.



ومن المُقرر أن تنطلق قرعة دوري أبطال آسيا 2021 يوم الجمعة المقبل، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهلت 4 فرق من منطقة الغرب إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، هي الهلال والنصر من السعودية، والوحدة الإماراتي، وبيرسبوليس الإيراني.

ومن منطقة الشرق، تأهل فريقا ناغويا غرامبوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في انتظار حسم آخر بطاقتين من خلال مباراتي جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضد بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل فعاليات قرعة دوري أبطال آسيا 2021 عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يُذكر أن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا تُقام يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتُلعب مباريات منطقة الغرب على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بينما تُلعب مباريات منطقة الشرق على ملعب جيونجو كأس العالم بكوريا الجنوبية.