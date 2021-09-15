النجم رونالدو يعادل رقم كاسياس القياسي الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادل كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي المسجل في ظهور إيكر كاسياس في دوري أبطال أوروبا، بعد خوضه مباراة فريقه مانشستر يونايتد مع يونغ بويز، إذ يحمل كاسياس الرقم القياسي، بعد ظهوره 177 مرة في مسيرته المتألقة عبر فترات لريال مدريد وبورتو، وفقا للبيان.



وخسر مانشستر يونايتد 1-2 أمس، ولكن رونالدو سيكون قادراً على تحطيم رقم كاسياس، وتسجيل رقم فريد، من خلال المشاركة في مباريات فريقه الإنجليزي المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

المعروف أن رونالدو، يملك العديد من الأرقام القياسية الخاصة، ومنها إنه الهداف القياسي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن هز شباك البطولة 134 مرة، وتم تسجيل 15 من تلك الأهداف خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009، والباقي عبر فترات لاحقة مع ريال مدريد ويوفنتوس، كما رفع كأس البطولة 5 مرات، موزعة بين مرة مع يونايتد، و4 مرات مع ريال مدريد.

وكان آخر ظهور له في دوري أبطال أوروبا مع يونايتد، جاء في الخسارة أمام برشلونة في النهائي في مايو 2009، قبل 12 عاماً و110 أيام، وبعدما شارك ضد يونغ بويز، ستكون فجوة رونالدو بين مباريات دوري أبطال أوروبا، رابع أطول فجوة للنادي نفسه، خلف كلاس يان هونتيلار مع أياكس، وبلغت 12 عاماً و189 يوماً، وتيمي سيمونز مع كلوب بروج، وبلغت 12 عاماً و280 يوماً، وستيد مالبرانك مع ليون، وبلغت 14 سنة و194 يوماً.