سلالة دلتا تنتشر في إقليم فوجيان الصيني.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا في الانتشار في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين.



وقالت السلطات اليوم الأربعاء إنه تم رصد 50 إصابة جديدة.

ومنذ بدء تفشي سلالة دلتا الجمعة الماضية، تم تسجيل 152 حالة إصابة، مما أدى لإغلاق مدينتين كبيرتين في الإقليم وهما بوتيان وشيامين.

وقد بدأ التفشي الحالي في مدينة بوتيان، ويعتقد أنه يرجع إلى رجل كان عائدا من سنغافورة ومصابا بسلالة دلتا.

وكان الرجل قد عاد للصين في 4 أغسطس الماضي، وأمضى 21 يوما في الحجر الصحي، وجاءت نتيجة إصابتة بالفيروس سلبية تسع مرات. مع ذلك، ثبتت إصابته بالفيروس الجمعة الماضية.

وتعمل الحكومة الصينية على تطبيق استرتيجية لعدم تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا.

ومن خلال فرض حظر التجوال والاختبارات وتعقب المخالطين للمصابين والحجر الصحي وفرض قيود صارمة، تمكنت الصين من السيطرة على فيروس كورونا.

وقد تم تسجيل بؤر محلية لتفشي سلالة دلتا مؤخرا في بعض الأماكن، ولكن تم حتى الآن السيطرة عليها من خلال الإجراءات الصارمة.