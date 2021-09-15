شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية في السعودية وطقس صحو اً في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في العواصم الخليجية، لحالة الطقس اليوم الأربعاء، ففي المملكة العربية السعودية تشير التوقعات إلى تكون سحب رعدية ممطرة، بينما يكون الطقس صحواً في الإمارات وإلى التفاصيل..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً يصبح رطبا ليلاً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الأربعاء ، في مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون حسناً هذه الليلة.