أبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 13 رسميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أبل اليوم عن إطلاق هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني رسمياً و "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" خلال فعاليات حفل شركة أبل السنوي California Streamingفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة، والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف آيفون 13 .



"آيفون 13 " و"آيفون 14 ميني"

وسيتوفر الهاتفان "آيفون 13 " و"آيفون 14 ميني" بألوان: الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر.

ويختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عامودي.

كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة ساطعة بنسبة 28 بالمئة أكثر من الهاتف السابق، مما يحسن مستوى الرؤية بشكل عام.

أما بالنسبة للجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يحتوي الكاميرا الأمامية، فتم تصغيره بنسبة 25 بالمئة، ليتيح مساحة أكبر للشاشة، ومساحة أصغر للجزء الأسود.

يبدأ السعر من 699 دولارا بالنسبة لايفون 13 ميني ومن 799 دولارا لايفون 13، بسعة تخزينية مضاعفة 128 جيجابايت.

مميزات iPhone 13

حجم الشاشة 6.1 انش.. و iPhone 13 Mini سيكون بحجم 5.4 انش والمعالج A15 أسرع بنسبة 50% من الاصدار السابق و يمكن للمعالج الجديد تنفيذ حوالى 15.8 تريليون عملية في الثانية .

ايفون 13 برو و برو ماكس

وبالنسبة لهاتف "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" بدا الاهتمام منصباً على الكاميرات الاحترافية التي أضيفت لها خاصية ماكرو فوتوغرافي التي توفر إمكانيات أكبر للتصوير الاحترافي، كما تم تعزيز سعة التخزين للمرة الأولى لتصبح متوفرة بسعة 1 تيرا بايت.

مميزات ايفون 13 برو و برو ماكس

ايفون 13 برو و برو ماكس.. نتوء اصغر وكاميرات اكبر بأداء مُحسن وتلتقط صور اكثر حدة ووضوح.. وسحب ضوء اكثر وتصوير ماكرو.. بطارية اكبر.. معالج A5 بيونك القوي جدا.. شاشة اسطع.. تردد يصل لـ 120 هرتز، وستدعم كافة كاميرات iPhone 13 Pro نمط التصوير الليلي Night Mode.

أسعار أجهزة الآيفون الجديدة

ايفون 13 برو يبدأ من 999 دولار.

ايفون 13 برو ماكس يبدأ من 1099 دولارا.

ايفون 13 بسعر يبدأ من 799 دولارا.

ايفون 13 ميني يبدأ من 699 دولارا.

وتم إضافة السعة العملاقة 1 تيرا بايت.