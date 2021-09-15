الإمساك بتمساح بجوفه بقايا بشرية في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة سانت تاماني في ولاية لويزيانا الأمريكية الإمساك بتمساح وزنه 230 كيلوجراما تقريبا وفي جوفه بقايا بشرية بعدما انقض فيما يبدو على رجل عمره 71 عاما في مياه فاضت بسبب الإعصار أيدا.



وأنهى الإمساك بالتمساح الذي يبلغ طوله 12 قدما عملية بحث استمرت أسبوعين عن تيموثي ساتيرلي إس.آر الذي شوهد آخر مرة في 30 أغسطس وهو يتفقد أضرار العاصفة خارج منزله في سليديل على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال شرقي نيو أورليانز.

ووقع الهجوم بعد يوم من اجتياح الإعصار أيدا ولاية لويزيانا، مما تسبب في فيضانات مدمرة ببعض المناطق.

وقال مكتب قائد الشرطة "عند فحص التمساح، وُجد أن بداخله بقايا بشرية على ما يبدو... سيعمل المحققون مع مكتب الطب الشرعي بمقاطعة سانت تاماني للتحقق من أن هذه البقايا هي بقايا تيموثي ساتيرلي".

وقال الكابتن لانس فيتر المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة إن زوجة ساتيرلي شاهدت تمساحا كبيرا يهاجم زوجها بعدما خرج من دارهما لتفقد الأحوال.

وتدخلت الزوجة (68 عاما) واختفى التمساح في الماء.