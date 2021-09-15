شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية سلطنة عمان 2040 تؤكد على الجوانب الإنسانية والقيم الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية الدكتور محمد بن سعيد المعمري، في منتدى القيم الدينية الثامن 2021 المنعقد في بولونيا بإيطاليا، أن رؤية عُمان 2040 تؤكد على الجوانب الإنسانية والقيم الدينية من خلال أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية.

وشدد المعمري -في كلمته خلال المنتدى وأوردتها وكالة الأنباء العمانية على اهتمام حكومة السلطنة بالقيم الإنسانية المشتركة والدعوة إلى السلم والحوار، وتعزيز قيم التعايش والوئام بين المجتمعات والدول.

وأشار إلى ما حققته السلطنة خلال سنوات النهضة من حضور عالمي فاعل في تعزيز السلم العالمي، والسعي نحو حل المشكلات والصراعات بالحوار والطرق الدبلوماسية، ونبذ كافة صور التطرف والعنف والكراهية.

وأوضح أن رؤية عُمان 2040 تتضمن في أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية تعزيز وجود مجتمع رائد عالميًا في التفاهم والتعايش والسلام، مع اعتزاز المجتمع بهويته ومواطنته وثقافته، والمحافظة على تراثه وتوثيقه ونشره عالميًا.

كما التقى المعمري، بعدد من المسؤولين من مختلف دول العالم ومن ممثلي الأديان والثقافات، وبحث معهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسعي نحو تبادل الخبرات وتعزيز التعاون واستثمار الشراكات نحو مزيدٍ من الفاعلية في تعزيز الحوار والسلم في العالم