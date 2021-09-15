عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في نيويورك

الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365

خطت عارضة الأزياء السعودية صوفي الشهري بخطواتها الرشيقة إلى جانب عارضات الأزياء العالميات على خشبات عروض أسبوع الموضة في نيويورك بأميركا، هذه المسيرة لعارضة الأزياء السعودية تعتبر إضافة كبيرة وجديدة في توجهها نحو العالمية، من خلال هذه المشاركة بإطلالتها المتميزة التي تعكس قوة المرأة واستقلاليتها.



وفي إطار ذلك، نشرت عارضة الأزياء صوفي الشهري عبر حسابها في إنستغرام، صورًا لمشاركتها بأسبوع الموضة في نيويورك، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تعني لها الكثير، والتي تعجز الكلمات عن وصفها، على حد تعبيرها.

وبحسب مطلعين، فإن المنافسة في مجال عروض الأزياء العالمية تعتبر من المنافسات الصعبة التي تحتاج إلى رغبة ملحة وشجاعة لخوض هذا المجال مع الطموح والإصرار، إلا أن صوفي أثبتت جدارتها وقوة عارضات الأزياء السعوديات المليئات بالثقة والقدرة على المنافسة وتحدي الصعاب للوصول للعالمية.

يذكر أن عارضة الأزياء صوفي الشهري، اقتحمت عالم الأزياء انطلاقا من شغفها وحبها لهذا المجال منذ أكثر من عام، متسلحة بطموحها ورغبتها في الدخول إلى هذا المجال، لتمثل الاهتمام السعودي بثقافة الأزياء، سواءً كان هذا الاهتمام بالتصميم أو بالعرض.

هذا وقد دخلت النساء السعوديات بشكل مبهر عالم الأزياء والموضة العالمية، فتخطّين حدود السعودية حتى وصلن إلى المنصات العالمية، ولفتن الأنظار بملامحهن العربية الجذابة، ليؤكدن ما تشهده السعودية من تطور غير مسبوق للحركة الإبداعية وصناعة الموضة وعرض الأزياء، مما يجعلها حاضرة وبقوة عالميا في هذه المجالات.