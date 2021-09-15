مذكرات تفاهم وتعاون بين مصر وقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

وقعت مصر وقطر، الثلاثاء، عدداً من مذكرت التفاهم الثنائية لتعزيزالتعاون الثنائي. وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن لجنة المتابعة المصرية القطرية عقدت اجتماعاً اليوم الثلاثاء في الدوحة برئاسة مساعد وزير الخارجية المصرية ياسر عثمان، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية علي الهاجري. وحسب البيان، انعقدت أيضاً اللجنة القانونية برئاسة مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل المصري، والشيخ محمد بن حمد آل ثان رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية. وأضاف البيان "نتج عن الاجتماعات التوصل لاتفاق على المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما". كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال البريد مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني في قطر. وأوضح البيان "تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والعمل على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام".

