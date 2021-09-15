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5 أنواع شاي تساعد في السيطرة على السكري

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 أنواع شاي تساعد في السيطرة على السكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

فيما يلي أهم أنواع الشاي التي تساعد على السيطرة على السكري، حسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

الشاي الأخضر


 
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تناول الشاي الأخضر يومياً يمكن أن يقلل من الالتهابات وتلف خلايا الجسم، بفضل مضادات الأكسدة، ويساعد في ضبط مستويات الأنسولين.

ووفقا لدراسات، فإن المركبات النشطة بيولوجيا في الشاي الأخضر تسهل امتصاص الغلوكوز في خلايا العضلات، ما يساعد في تقليل مستويات السكر في الجسم.

شاي الكركديه


 
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يساعد في خفض مستويات السكر بشكل طبيعي بفضل البوليفينول ومضادات الأكسدة مثل الأحماض العضوية والأنثوسيانين، والتي تساعد في تقليل الالتهابات، وتحسن مقاومة الأنسولين، وتتحكم في نسبة السكر في الدم وتخفض ضغط الدم.

الشاي الأسود


 
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يساعد الشاي الأسود في ضبط مستوى الأنسولين بشكل طبيعي، بفضل المركبات النباتية الأساسية مثل الثيفلافينات، والثيروبيغينات، المضادة للالتهابات والأكسدة والتي تخفض الغلوكوز في الدم

شاي القرفة


 
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مضاد للأكسدة، ويساعد في التخلص من السمنة ويحسن صحة القلب ويقلل الدهون الثلاثية التي تؤثر على مستويات السكر. كما يساعد في إدارة حساسية الأنسولين ويقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 شاي البابونج


 
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يحفز على النوم، ويساعد أيضاً في ضبط مستويات الأنسولين في الجسم. ويشتهر البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة.

 



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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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