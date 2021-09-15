جهاز ثوري يخفف من مشاكل العمود الفقري والظهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

يعاني الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من آلام الظهر الناجمة عن وضعيات الجسم الخاطئة بشكل يومي، مما يدفعهم لتناول المسكنات التي قد تضر بالصحة، إلا أن جهازاً جديداً يدعى “ErgoBack” قد يكون الحل الأمثل لمشاكل آلام الظهر. لسنوات عديدة، أوصى الخبراء الطبيون باستخدام الأسبرين والباراسيتامول وغيرهما من منتجات تسكين الآلام الخطيرة لآلام أسفل الظهر وآلام الرقبة وآلام الظهر العامة. ومع ذلك، فقد ثبت علميًا في السنوات الأخيرة أن هذه المنتجات التقليدية ليست فعالة على الإطلاق. لذا سعى الباحثون جاهدين لتطوير منتج فعال. وخلص الباحثون إلى أن جهاز ErgoBack الذي طرح في الأسواق مؤخراً، مفيد للتخلص من آلام الظهر وسهل الاستخدام. ويعتمد هذا الجهاز على شد الظهر وإرخائه، مما يؤدي إلى عكس الضغط أو تخفيفه على أقراص العمود الفقري.

