شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير: لهذا السبب تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قد يبدو من المنطقي أن ينظف المرء أسنانه بالفرشاة مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار للحفاظ على أنفاس عطرة منتعشة، لكن أطباء الأسنان يقولون إن هذه الممارسة قد تشكل خطراً على صحة الأسنان.

يقول طبيب الأسنان البريطاني الدكتور ريتشارد ماركيز، إن تنظيف الأسنان بالفرشاة في الدقائق التي تلي أي وجبة يعتبر فكرة سيئة، لأنه قد يؤدي إلى إتلاف الأسنان وإزالة بريقها الأبيض.

ويشرح الدكتور سبب ذلك قائلاً: “ المينا التي تكسو الأسنان تضعف مؤقتاً بعد الأكل بسبب الأحماض الموجودة في الطعام، لذا فإن غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام مباشرة يعرض المينا للتلف”

ويضيف الدكتور ماركيز: “الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض تتسبب في تآكل المينا التي تحمي أسنانك، وهي عملية تعرف باسم تآكل الأسنان. هذا يغير مظهر أسنانك من خلال جعلها أكثر عرضة للتصبغ، ويفتح الباب للبكتيريا التي يمكن أن تسبب التسوس”

ويؤكد الدكتور ماركيز على أن المينا هي عنصر مهم لأنها تمثل أحد حواجز الجسم التي تحمي الأسنان، ولا يمكن استعادتها إذ تعرضت للتلف، لذا من الضروري الاعتناء بها.

ما هو الوقت المناسب لتنظيف الأسنان؟

يوصي الدكتور ماركيز بتنظيف الأسنان بعد 30 دقيقة من تناول الطعام، أو 10 دقائق على الأقل قبل تناول الطعام، للتأكد من أن المكونات النشطة في معجون الأسنان قد أتيحت لها الفرصة للقيام بعملها وحماية الأسنان، حتى تستعيد مينا الأسنان قوتها وصلابتها.

كما يُنصح باستبدال تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الطعام، بشطفها بالماء فقط، وذلك لإزالة بقايا الطعام من الأسنان، ريثما يحين الوقت المناسب لتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، وفق ما أوردت صحيفة “صن” البريطانية.

