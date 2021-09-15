عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آيفون 13 يظهر رسميا.. مواصفات وسعر معجزة أبل

الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية رسميا في مؤتمرها السنوي 2021 عن هاتف iPhone 13 الجديد الذي يترقبه الملايين حول العالم.



يأتي هاتف آيفون 13 بخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى ومضادة للمياه.

وتطرح عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، بسعر 699 دولار، وخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى، ومضادة للمياه.

ويأتي هاتف آيفون 13، يعمل ببطارية تدوم ليوم كامل، كما أنه مزود بخواص تأمين أكثر تطورا تشمل خاصية التعرف على الصوت عبر تطبيق "سيري".

ويترقب الملايين حول العالم منتجات شركة ابل الجديدة ويأتي في مقدمتها هواتف آيفون 13.

ويدعم هاتف أيفون 13، حافظة الطاقة الممغنطة "ماج سيف"، وشبكة الجيل الخامس 5G، كما أنه مزود بخرائط ثلاثية الأبعاد، وشريحة A15.

ومن أهم مميزات هاتف عملاق الهواتف الأمريكية "أبل"الجديد، آيفون 13، أنه يتمتع بسرعة أكبر بنحو 50% من أقرب منافسيه.

ويطرح هاتف أيفون 13 الجديد، بكاميرتين فقط، فيما يطرح هاتف أيفون 13 برو بثلاث كاميرات خلفية.

وتم تزويد تقنية تصوير الفيديو بهاتف آيفون 13، بخاصية التركيز التلقائي على اللقطة، ومزودة بخاصية "سينماتك مود" مشابهة لقدرات التصوير السينمائي.

وكاميرا أيفون 13، مزودة بأحدث نظام كاميرا مزدوجة في العالم 12 ميجا بكسل، مع نظام مضاد لاهتزاز الكاميرا، وبخاصية التقاط في الوضع الليلي أكثر وضوح ودقة، ونظام "الترا وايد".

وتأتي هواتف آيفون 13 الجديدة بنفس تصميم هواتف الإصدار السابق آيفون 12 ونفس الحجم، مثل نماذج آيفون 12، بما في ذلك الشاشات بحجم 5.4 بوصة و6.1 بوصة للنماذج العادية، و6.1 بوصة و6.7 بوصة لطرازات Pro.

كما أنها مصنوعة من المواد نفسها مثل الأجهزة السابقة، وهو أمر قد يتغير مع طراز آيفون 2022، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وكشف مؤتمر أبل، عن طرح iPhone 13 ، وموعد إطلاق تحديث iOS 15 الجديد لهواتف آيفون، بالإضافة لموعد توفر تحديث iPadOS 15 لأجهزة آيباد وWatchOS 8 لساعات أبل ووتش الذكية.

وتطمح شركة أبل لطرح مجموعة ميزات للصحة ستضاف ضمن إمكانات ساعتها المرتقبة Apple Watch Series 7 و8.