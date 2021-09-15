شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبل تكشف عن آي فون 13 وتحدث آي باد لتسهيل العمل من المنزل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة أبل اليوم الثلاثاء النقاب عن هاتفها الجديد "آي فون 13" ونسخة جديدة مصغرة من جهازها اللوحي، موسعة نطاق اتصالها بشبكات الجيل الخامس، وعارضة رقائق أسرع، وكاميرات أزهى صورة.

وسيكون "آي فون 13" مزوداً بشريحة جديدة تسمى إيه15 بيونيك، والتي ستعمل على تشغيل ميزات جديدة مثل الرصد التلقائي عندما تكون كاميرا الهاتف موجهة نحو نص، مع وضع سينمائي جديد للتصوير.

وقالت أبل إن الطراز الجديد سيحتوي على هوائيات الجيل الخامس، ومكونات راديو لسرعات أكبر وسيأتي في 5 ألوان.

يبدأ سعر "آي فون 13" من 699 دولاراً، أما "آي فون 13" برو فسيبدأ من 999 دولاراً فيما يبدأ سعر برو ماكس من 1099 دولاراً.

وستطرح الطرازات الثلاثة اعتباراً من 24 سبتمبر (أيلول).

وقالت كايان درانس، مديرة تسويق في شركة أبل آي فون: "لا يزال المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى منذ عامين".

وستتميز النسخة السابعة من ساعة أبل الذكية بشاشة أكبر وشحن أسرع، وتتمتع بمقاومتها للتشقق والغمر في الرمال على الشاطئ والتعامل مع البيئات الأخرى ذات أتربة دون أن تتعطل، وستتاح بسعر يبدأ من 399 دولاراً هذا الخريف

آي باد ميني

وعمدت الشركة أيضاً إلى تحديث آي باد ميني، عبر توصيله بشبكات الجيل الخامس ومعاودة تصميمه بما يجعله يشبه طرازي آيباد إير وبرو المتطورين.

وحدثت أبل أيضاً جهازها اللوحي الأساسي آيباد، فأضافت له كاميرا جديدة لتسهيل العمل والتعلم من المنزل.

ويبدأ سعر طراز آيباد الأساسي من 329 دولاراً وسيكون موجهاً للطلاب بشكل أساسي، ويبدأ "آي باد ميني" من 499 دولاراً. وسيطرح كلاهما في الأسبوع المقبل.

ويدعم آي باد الجديد التوسيط في الكاميرا الأمامية، وسيكون معالج A13 أسرع بـ 20% من الجيل السابق، وكاميرا أمامية 12 ميغا بكسل.

