مهندسون ألمان يطورون سماعات فريدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

كشف مهندسو شركة PicoBuds Pro الألمانية الجهاز الأصغر والأقوى والأذكى لتقوية وتحسين السمع. يكمن سر السماعات الجديدة في التكنولوجيا المتقدمة للغاية التي توفرها، والتي تحتوي على شريحة رقمية قادرة على التمييز بين ضوضاء الخلفية والضوضاء التي يفترض سماعها، ما يسمح بسمع أفضل. وتتميز السماعات بطول عمر البطارية الذي يصل إلى 3 أشهر، والميكروفون المدمج، ومنظم الصوت الذي يسمح بضبط مستوى الصوت.







وفيما يلي بعض ميزات السماعة الجديدة حسب موقع بيكوبدز:

خفية ومريحة

معززات السمع PicoBuds Pro غير مرئية، ومريحة في الأذنين.

سمع أفضل وأوضح

أظهرت الدراسات أن الذين يضعونن سماعات PicoBuds Pro يمكنهم تحسين فهم الكلام بشكل كبير.

تحديد اتجاهات الأصوات

يعطي الجهاز معلومات سمعية أوضح للأذنين بطريقة متساوية ومتوازنة، لسماع أصوات واضحة دون ضوضاء، ما يسهل التفريق بين الأصوات المختلفة، وهو ما قد يحسن جودة حياة صاحبه.





جودة أفضل

تحسن السماعات جودة السمع الصوتي، فتحافظ على السمع في الأذنين بمرور الوقت.

خفيفة الوزن

PicoBuds Pro خفيفة الوزن وتناسب أحجام الآذان المختلفة.

تحسين المزاج

يعاني معظم الذين يحتاجون سماعات إلى الشعور بالعزلة، والتباعد الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى الاكتئاب، وأفاد العملاء بتحسن مزاج مستخدمي السماعة.

حماية الأذن

مع التحكم التلقائي في الصوت، تحمي السماعة المستخدم من الضوضاء المفاجئة.