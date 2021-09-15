سوني تطلق سماعة ساوند بار جديدة بتقنيات متطورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعلنت شركة سوني عن إطلاق سماعة الساوند بار HT-A5000 الجديدة، التي تزخر بالعديد من التقنيات المتطورة مثل دولبي Atmos ومنفذ HDMI 2.1. وأوضحت الشركة اليابانية أن السماعة الجديدة تشتمل على تكوين 5.1.2 مع دعم تقنية Chromecast Audio وتقنية AirPlay 2 وتقنية Spotify Connect وتقنية البلوتوث. وتروج الشركة اليابانية لسماعتها من خلال منفذ HDMI 2.1، والذي يتيح إمكانية نقل محتويات بدقة 8K بمعدل 30 صورة في الثانية أو بدقة 4K بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ويمكن استعمال هذا المنفذ لتوصيل أجهزة الألعاب مثل سوني بلاي ستيشن 5 أو مايكروسوفت إكس بوكس Series X مع دعم تقنية دولبي Vision. وتأتي سماعة الساوند بار الجديدة بوزن 4.5 كغم، وقامت سوني بتركيب سماعتين متجهتين لأعلى لتوفير صوت محيطي مجسم عن طريق تقنية دولبي Atmos. وتتم مواءمة الصوت تلقائيا حسب أبعاد الغرفة الموجود بها سماعة الساوند بار، وعند استعمال التلفزيون الذكي سوني Bravia فإنه يمكن استعمال سماعة الساوند بار مع سماعة التلفزيون. وستطرح سوني السماعة في الأسواق العالمية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل بسعر يبلغ نحو 900 دولاراً أمريكياً.

