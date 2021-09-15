غوغل تحل مشكلة المنبه مع "سبوتيفاي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أشارت بوابة التقنيات "Androidpolice.com" إلى قيام شركة غوغل بطرح تحديث جديد لتطبيق المنبه لحل مشكلة عدم صدور التنبيهات. وظهرت هذه المشكلة لدى المستخدمين، الذين قاموا بتعيين خدمة بث الموسيقى "سبوتيفاي" كنغمة تنبيه في تطبيق الساعة "Clock". ولأسباب غير معروفة لم يصدر التنبيه في كثير من الحالات من خدمة بث الموسيقى، ولم يكن هناك أي تنبيه على الإطلاق. وأوضحت بوابة التقنيات أن جوجل قد قامت بتخزين حل احتياطي في حالة عدم صدور أية تنبيهات من خدمة بث الموسيقى، فإذا لم تصدح الموسيقى من خدمة سبوتيفاي فإنه المنبه سيعمل بنغمة التنبيه الافتراضية. وقد ظهرت هذه المشكلة في هواتف جوجل Pixel بصفة خاصة؛ لأن تطبيق الساعة "Clock" مثبت بها كتطبيق منبه بشكل افتراضي.

