كوريا الجنوبية تفرض غرامة على غوغل بسبب ممارسات ضد المنافسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قررت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء فرض غرامة على شركة جوجل التكنولوجية بقيمة 207.4 مليارات وون (176.8 مليون دولار) بسبب ممارسة ضغوط على الشركات المصنعة للهواتف المحمولة من أجل استخدام نظام تشغيل اندرويد الخاص بالشركة فقط. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هيئة التجارة الحرة الكورية تحقق منذ عام 2016 بشأن ما يتردد عن قيام غوغل بمنع الشركات المحلية لصناعة الهواتف مثل سامسونغ للالكترونيات وال جي عن استخدام أنظمة تشغيل طورتها شركات منافسة. وقالت هيئة مكافحة الاحكتار إن غوغل أضرت بالمنافسة في السوق من خلال مطالبة الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالتمسك " باتفاقية مكافحة التجزئة" لدى توقيع اتفاقيات رئيسية مع غوغل بشأن رخص متجر التطبيقات والحصول على أنظمة التشغيل. ووفقاً لاتفاقية مكافحة التجزئة، فإنه لا يسمح للشركات المصنعة للهواتف تنزيل نسخ معدلة من أنظمة تشغيل اندرويد على أجهزتها . وأضافت الهيئة أن هذه الممارسة ساعدت غوغل في ترسيخ هيمنتها في سوق الهواتف وتقويض الابتكار في مجال تطوير أنظمة تشغيل جديدة للاجهزة الذكية. وأمرت الهيئة غوغل بحظر ممارستها المتمثلة في إجبار الشركات على توقيع اتفاقية مكافحة التجزئة وإجراء إصلاحات بشأن تفاصيل الاتفاقية قبل الرجوع للهيئة. وقالت شركة غوغل إنها تعتزم الطعن على قرار الهيئة.

