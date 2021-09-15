شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 22 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال مسيرات لمساندة الأسرى في نابلس وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.

وقالت مصادر أمنية، إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه مشاركين في مسيرة لمساندة الأسرى في بيت لحم وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمال بيت لحم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وتمت معالجتهم ميدانيًا.

وأصيب 22 فلسطينيًا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل، مدير مركز الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، إن من بين المصابين 4 بالرصاص المطاطي، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.