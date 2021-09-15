شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «مرور حفر الباطن» لسالكي طريق «أبو موسى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت المديرية العامة للمرور بحفر الباطن، بالمنطقة الشرقية، تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات وسالكي طريق أبو موسى. وأوضحت “مرور حفر الباطن”، أنه ابتداءً من اليوم الأربعاء سوف يتم تحويل المركبات القادمة من إشارة طريق أبو موسى باتجاة الغرب الي طريق الملك عبدالعزيز . وأبان أنه لن يكون هناك إغلاق كامل وإنما تحويل لخط السير وصولاً إلى الإشارة الخماسية ومن ثم العودة مع طريق خالد بن الوليد للوصول إلى طريق الملك خالد.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من «مرور حفر الباطن» لسالكي طريق «أبو موسى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.