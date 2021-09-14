شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لـ40 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 40 مليون جرعة.
وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.
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