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السعودية تدعو 3 فئات من القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت مديرية الجوازات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المملكة تدعو القادمين إليها من غير المواطنين السعوديين، من المحصنين وغير المحصنين، من الدول المسموح بالقدوم منها، إلى الإسراع في تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس إلكترونيا.

وأشارت المديرية إلى أن التسجيل سيتم إلكترونيا عبر نشرها لرابط مخصص لذلك، وذلك بغرض الإسراع في إجراءات دخولهم، وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وذكر بيان الجوازات السعودية أن الفئات المطلوب منها تسجيل اللقاحات إلكترونيا، هي مواطني دول ، وحاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمون ومرافقيهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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