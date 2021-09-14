العاهل السعودي يبعث برسالة شفوية للرئيس الجزائري

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نقل الرسالة إلى تبون خلال استقباله في الجزائر، اليوم.

واستعرض الجانبان خلال استقبال وزير الخارجية السعودي في العاصمة الجزائرية، العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين العربيين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك إضافة إلى نقله رسالة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحث فيصل بن فرحان مع المسؤولين الجزائرين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالمجيد تبون، تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، على رأسها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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