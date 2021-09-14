مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م، في محافظة حجة ضخ 632,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 400,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 94 حقيبة للنظافة للشخصية، إلى جانب تنفيذ 4 حملات للرش اليرقي، وحملة واحدة للنظافة المجتمعية.

فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 100 حقيبة للنظافة الشخصية، استفاد منها 28,742 فردا.