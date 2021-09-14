شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بوزارة العدل: نسبة الزواج زادت بنسبة 28% رغم جائحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مشرف الحالات الاجتماعية بوزارة العدل، عبدالعزيز المصيريعي، إن نسبة الزواج ازدادت بنسبة 28% خلال عام رغم جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن جاهزية البنية التحتية والخدمات التقنية التي طرحتها الوزارة ساهمت في زيادة عقود الزواج الموثقة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

وأوضح أن خدمة “الزواج الإلكتروني” تعد واحدة من خدمات وزارة العدل، وهي تتيح إتمام إجراءات الزواج بشكل إلكتروني وسهولة ويسر.