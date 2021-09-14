شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإطفاء السورية تنجح فى إخماد حريق بالأراضى الزراعية فى ريف حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخمدت فرق الإطفاء فى محافظة حمص وسط سوريا حريقا اندلع فى أشجار حرجية ومثمرة فى الأراضى الزراعية فى ريف المحافظة الغربي .

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الدفاع المدنى بحمص غياث عاقل أن الحريق اندلع فى أراضى قرية المقعبرات، وشمل مساحة تقدر بـ 20 دونما، وقدر عدد الأشجار المتضررة بنحو 350 شجرة مثمرة وحرجية.

وأشار عاقل إلى أن أفراد الدفاع المدنى بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص "عملوا على تطويق الحريق ومنع امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده"