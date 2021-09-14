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وزير الخارجية السعودي يبحث مع الرئيس الجزائري ملفات التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعاون السياسي لدعم الاستقرار في المنطقة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشارت إلى رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري نقلها وزير الخارجية السعودي.

وكان فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، أكد أن الوثائق كشفت عدم تورط في اعتداءات 11 سبتمبر، موضحة أن بلاده شريكة فى مكافحة الإرهاب وسنعمل دوما مع حلفائها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى، أن السعودية لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، وأن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال عملية السلام والحفاظ على حياة المدنيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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