شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف طويل بسبب «كورونا».. استئناف حلقات التحفيظ النسائية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “ورتل”، التي تستهدف منسوبات الرئاسة، وقاصدات وزائرات المسجد الحرام، وتهدف إلى تصحيح التلاوة والحفظ، وتقام الحلقات من الساعة الـ ٩ صباحاً حتى الواحدة مساءً، في توسعة الملك فهد بالدور العلوي.

وأفادت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية الدكتورة فادية الأشرف أنه يقوم على إدارة المقرأة معلمات مؤهلات علمياً من خلال الحلقات القرآنية التي تسعى لتصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم زبير، أن تفعيل الحلقات يتم من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 11 صباحًا للمنسوبات، ومن الساعة الـ 11 صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا.