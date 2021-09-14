السلطات الروسية تقرر تغريم شركات «فيسبوك» و«تليغرام» و«تويتر»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات الروسية تغريم شركات «فيسبوك» و«تليغرام» و«تويتر»، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، لعدم حذف محتوى بحسب وصف السلطات الروسية.



وقضت محكمة في موسكو، اليوم، بأن تدفع «فيسبوك» 21 مليون روبل (288154 دولاراً)، وأن تدفع «تليغرام» 9 ملايين روبل، و«تويتر» 5 ملايين روبل.

وصدرت أحكام قضائية بحق شركات الإنترنت عدة مرات بدفع غرامات، خلال الشهور القليلة الماضية.

وفي بداية العام، كان أحد الاتهامات لشركات الإنترنت هو أنها لم تحذف الدعوات إلى احتجاجات المعارضة غير المصرح بها.

ويشكو نشطاء الإنترنت بشكل متكرر بشأن محاولات السلطات الروسية لتقييد حرية التعبير على الإنترنت.