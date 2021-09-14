أبل تعلن اليوم عن إطلاق هاتف ايفون 13 وأيفون 13 ميني رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أبل اليوم عن إطلاق هاتف ايفون 13 وأيفون 13 ميني رسمياً.



وسيتوفر الهاتفان "آيفون 13 " و"آيفون 14 ميني" بألوان: الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر.

ويختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عامودي.

كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة ساطعة بنسبة 28 بالمئة أكثر من الهاتف السابق، مما يحسن مستوى الرؤية بشكل عام.

أما بالنسبة للجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يحتوي الكاميرا الأمامية، فتم تصغيره بنسبة 25 بالمئة، ليتيح مساحة أكبر للشاشة، ومساحة أصغر للجزء الأسود.

مميزات iPhone 13

حجم الشاشة 6.1 انش.. و iPhone 13 Mini سيكون بحجم 5.4 انش والمعالج A15 أسرع بنسبة 50% من الاصدار السابق و يمكن للمعالج الجديد تنفيذ حوالى 15.8 تريليون عملية في الثانية .

ايفون 13 برو

ايفون 13 برو و برو ماكس.. نتوء اصغر وكاميرات اكبر بأداء مُحسن وتلتقط صور اكثر حدة ووضوح.. وسحب ضوء اكثر وتصوير ماكرو.. بطارية اكبر.. معالج A5 بيونك القوي جدا.. شاشة اسطع.. تردد يصل لـ 120 هرتز، وستدعم كافة كاميرات iPhone 13 Pro نمط التصوير الليلي Night Mode.