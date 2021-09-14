شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبل الأمريكية تعلن في مؤتمرها السنوي 2021 عن هاتف آيفون 13 برو بأربعة ألوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي 2021، عن هاتف آيفون 13 برو، بأربعة ألوان، وكاميرا أمامية أصغر بنحو 20%، وشاشة مضادة للمياه.



هاتف آيفون 13 برو يعمل بشريحة A15 بخاصية عرض أسرع بنحو 50% عن أي هاتف آيفون آخر، ويأتي بشاشة XDR، وقدرة إضاءة 1000 nits، ومعدل تحديث شاشة 120 Hz مع آلية التعديل.

ويتميز الهاتف بخاصية "برو موشن" أحدث خواص تشغيل ألعاب الفيديو فائقة السرعة.