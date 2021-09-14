جنرال إسرائيلي سابق: لسنا مستعدون للحرب المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة تلقي الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلاله عدم استعداد بلاده لأي معركة أو حرب مقبلة على غرار حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

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وذكر الجنرال الإسرائيلي أن حرب "يوم الغفران" أو السادس من أكتوبر كانت نقطة تحول مهمة لبلاده وللدول العربية، محذرا من الحرب المقبلة لبلاده، بدعوى أن حرب "يوم الغفران" كانت عبارة عن رحلة في روضة الأطفال مقارنة بما سيحدث لبلاده في الحرب المقبلة.

وأوضح الجنرال يتسحاق بريك، أن الجيش الإسرائيلي لم يتعلم الدروس ولم يستعد بكل معنى الكلمة للحرب المقبلة.

وجاءت تصريحات الجنرال يتسحاق بريك على خلفية نجاح 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، شديد الحراسة شمالي إسرائيل، في السادس من الشهر الجاري، عبر فتحة في دورة مياه بإحدى الزنازين متصلة بنفق ينتهي خارج أسوار السجن، إلا أن الأمن الإسرائيلي تمكن من اعتقال 4 منهم لاحقا.

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والجمعة الماضي، شهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح السبت الماضي، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، وتقول إن أحدهما موجود في الضفة الغربية فيما الآخر داخل الأراضي الإسرائيلية.

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