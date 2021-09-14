الرياض تستحدث هيئة "للتطوير الدفاعي" تعنى بالابتكار في مجالات أنظمة الدفاع

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، الموافقة على إنشاء "هيئة باسم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها".

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ويأتي القرار السعودي بإنشاء هيئة لتطوير الأنظمة الدفاعية في ظل الهجمات المتكررة من جماعة "أنصار الله" اليمنية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ بالستية وقوارب مفخخة تستهدف أراضي المملكة، وذلك ردا على تولي السعودية منذ آذار/مارس 2015 قيادة تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر عام 2014.

ودعا مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم، المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤوليته تجاه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين".

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، يستخدم الحوثيون الطائرات المسيرة المفخخة في ضرب أهداف مدنية واقتصادية داخل الأراضي السعودية. وتلقى هذه الهجمات إدانات عدة من دول عربية وغربية.

وتتهم الرياض وحلفاؤها الخليجيون طهران بدعم أنصار الله وأيضا التدخل في شؤونهم الداخلية، فيما تتهم إيران أطرافا خليجية بإدخال قوى أجنبية إلى الأمن الإقليمي.

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