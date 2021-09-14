شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالكويت تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم على موقع «الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى دولة الكويت تنبيهاً مهماً اليوم الثلاثاء، يدعو المواطنين السعوديين في دولة الكويت إلى تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنها تدعو جميع المواطنين الموجودين في دولة الكويت بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية، لتسهيل إجراء معاملاتهم.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أشترطت لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.