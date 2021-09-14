الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل أحد أفراده برصاص مسلحين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان تلاه متحدث الجيش الليبي، مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء.

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وقال البيان إنه "ضمن عملها في السيطرة وتأمين حدود الوطن، عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة قوة عمليات الجنوب وفي الجنوب الغربي تحديدا، تمكنت خلالها من القضاء على عشرات من المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية ويستبيحون الأراضي الليبية".

وأوضح أنه "استشهد خلال هذه العملية أحد أفراد القوات المسلحة"، موضحا أن العمليات أدت لفرار المسلحين وتطهير المنطقة، دون ذكر اسمها تحديدا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت قبل نحو أسبوع القبض على إرهابي تابع لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا) جنوب غربي البلاد.

وقالت في بيان إن وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد تمكنت "من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش المتطرف وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الإرهابي".