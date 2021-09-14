الصحة السعودية تعلن عن 3 أسباب لـ"الانخفاض المذهل" لكورونا في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر العسيري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن بلاده السعودية تشهد حالة من "الانخفاض المذهل" لجائحة كورونا، وهو ما عزاه إلى عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة، واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية.

وذكر العسيري أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة يعود إلى تزامن انتشار متحور "دلتا" مع تسارع التغطية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، وهو ما منع حدوث موجة جديدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة السعودية أن المملكة تسحب 40 ألف عينة يوميا، لكنه حذر من أن السعودية لم تخرج بعد من جائحة كورونا.

ويشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، قد أعلنت عن تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، خلال يوم أمس الإثنين، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546163 حالة.

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