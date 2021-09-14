شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: إطلاق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق أسماء عشرة من شهداء الواجب على شوارع المنطقة.

وقالت أمانة الشرقية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تخليدا لذكراهم وتكريما لهم.. أمانة المنطقة الشرقية تُطلق أسماء عشرة من شهداء الواجب على شوارع المنطقة، الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن.

وأضافت الأمانة، أن ذلك يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسماء شهداء الواجب كُلاً بحسب مسقط رأسه.