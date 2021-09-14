كل ما تريد معرفته حول رجيم القمر الذي يساعد في إنقاص الوزن السريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتبع الكثيرون حميات غذائية صارمة بهدف الوصول إلى جسم مثالي وصحي وهو الأمر الذي يدفع البعض للجوء إلى حميات أكثر فاعلية وخلال وقت أقل.



ومن بين هذه الحميات يوجد "رجيم القمر"، الذي يعد واحدا من الأنظمة الغذائية غير المعروفة للكثيرين رغم أنه ليس جديدا، وتم الحديث عنه منذ سنوات.

وتعتمد خطة النظام الغذائي "رجيم القمر" بشكل أساسي على الصيام لمدة 24 ساعة تستهلك فيها الماء والعصير فقط وتساعدك على خسارة أكثر من 2.5 كيلو يوميا من وزنك.

ويروج الكثيرون من المؤيدين لهذه الحمية أن هذا النظام تحديدا يساعد على فقدان الوزن بسرعة كبيرة، وهو ما يجعلها حماية مناسبة قبل المناسبات تحديدا.

يرجع تسمية "رجيم القمر" إلى ارتباطه بحركة القمر، وفي هذا النظام الغذائي يتم التوقف عن تناول الطعام ليلة اكتمال القمر لمدة 24 ساعة، باستثناء الماء والمشروبات الساخنة دون تحليتها بالسكر.

ويشبه نظام رجيم القمر نظام الصيام المتقطع المعروف لدى الكثيرين، لكنه يختلف عنه في طريقة الامتناع عن تناول الطعام.

وعندما يبدأ القمر في الاختفاء، يمكن للشخص تناول الأطعمة، شرط أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون، مثل الخبز الأسمر والحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والخضروات المطهية، والفواكه والمكسرات النيئة خاصة في فترة الصباح والدجاج المشوي.

بحسب موقع "هيلثي لاين" المتخصص في الأخبار الصحية، لا يساعد الامتناع عن الطعام في فترة اكتمال القمر على خسارة الدهون، بل يساهم في التخلص من السوائل المتراكمة داخل الجسم، لذلك يطلق عليه بعض خبراء التغذية اسم "الدايت الوهمي".

ويساهم الصوم لمدة 24 ساعة عند اكتمال القمر على التخلص من السموم ويمكن أن يفقد الجسم 6 أرطال من وزن الماء في يوم واحد، أي ما يعادل نحو 2.5 كيلو في 24 ساعة.

وعد الأطباء مجموعة من الآثار الجانية لهذه الحمية الغذائية، ومنها انخفاض نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستويات الطاقة في الجسم، والإجهاد والإرهاق، والدوخة.

وكذلك من بين الآثار الجانبية لاتباع هذا النظام أن يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية، وفقدان الوعي.