شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. علاج قاتل يصفه الطبيب لمصابي الجلطة الدماغية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فجر الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن إعطاء المصاب بالجلطة الدماغية أدوية تخفض مستوى ضغط الدم، يمكن أن يقتله.



وأوضح الطبيب الروسي مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن سبب تجلط الأوردة الدماغية هو ضغط الدم المرتفع.

ويقول، "عندما نحاول تخفيض ضغط الدم، فإننا ببساطة نقتل الشخص. بالطبع يحق للطبيب تخفيض مستوى ضغط الدم بنسبة لا تزيد على 20 بالمئة من مستواه الموجود، وليس أكثر من ذلك، وعلى أن يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة".

تابع مياسنيكوف، إلى أنه لا ينبغي تخفيض مستوى ضغط الدم لمثل هؤلاء المرضى. لأن هذا يؤدي إلى انخفاض ضغط التروية في الدماغ والقلب والكلى، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى وفاة الشخص وفق روسيا اليوم.

ويقول، "السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، هل نعطي المريض دواء لتخفيض ضغطه أم نتركه؟ الأفضل عدم عمل أي شيء ويبقى هو وحظه فقد يبقى على قيد الحياة. أما عند إعطائه الدواء فقد نقتله، أي أن النهاية ستكون سيئة".

وينصح مياسنيكوف، بنقل الشخص المصاب بالجلطة الدماغية إلى المستشفى في غضون ثلاث ساعات، وهناك ستقدم له المساعدة اللازمة.

وضغط الدم هو قوة دفع الدم على جدران أوعية الدم، فالقلب يضخ الدم في الشرايين (أوعية الدم) التي تدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويعني ارتفاع ضغط الدم أن الضغط في الشرايين أعلى من المعدل الطبيعي، وفي معظم الحالات لايُعرِف سبب ارتفاع ضغط الدم ولكن ما يأكله الإنسان يمكن أن يؤثر على ضغط الدم.​​​

ماذا الذي يجب تناوله للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟​​

تناول الأطعمة التي تحتوي على أقل نسبة من الدهون والملح والسعرات الحرارية​.

استخدام التوابل والأعشاب والخل والليمون أو عصير الفواكه بدلًا من الملح لإضافة نكهة للطعام​.

استخدام كميات أقل من الزيت والزبدة والسمن وسمن الطبخ وصلصة السلطة​.

ما هي بعض الأطعمة التي ينبغي تناولها؟​​

الحليب المقشود أو الحليب المقشود بنسبة 1 في المائة واللبن الزبادي (الروب) واللبن الزبادي اليوناني (الأطعمة الغنية بالكالسيوم​ يمكن أن تخفض ضغط الدم)​.

اللحوم الخالية من الدهون​.

الديك الرومي والدجاج بدون جلد​.

الحبوب قليلة الملح والجاهزة للأكل​.

حبيات الفطار المطبوخة (الساخنة)​.

الأجبان قليلة الدسم والملح​.

الفواكه (الطازجة والمجمدة أو المعلبة دون ملح مضاف)​.

الخضروات (الطازجة والمجمدة أو المعلبة دون ملح مضاف).​

الخضروات الخضراء والبرتقالية والحمراء الغنية بنسبة عالية من البوتاسيوم والمعادن التي تساعد على خفض ضغط الدم​.

ينصح بتناول​ 5-9 حصص أو قطع من الفواكه والخضروات يوميًا​.

الرز العادي والمعكرونة والبطاطا​.

الخبز

الأطعمة الملائمة المطبوخة بأقل نسبة من الأملاح​.

البذور غير المملحة (القرع الصيفي والشتوي وعباد الشمس) والمكسرات غير المملحة هي أطعمة غنية بالمعادن التي تؤدي إلى خفض ضغط الدم.​

ما هي الأطعمة التي يجب التقليل من تناولها؟​

الزبدة والسمن​.

صلصة السلطة العادية​.

اللحوم الدهنية​.

منتجات الألبان ومنها الحليب كامل الدسم​.

الأطعمة المقلية​.

الوجبات الخفيفة المملحة​.

الحساء المعلب (الشوربة)​.

الوجبات السريعة​.

اللحوم الباردة​.