ذكرى التطبيع مع إسرائيل... المغرب يجدد التأكيد على تشبثه الراسخ بالسلام

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السفير هلال، خلال كلمته في حفل أقيم في متحف التراث اليهودي في مانهاتن، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقيات أبراهام: "منطقتنا سئمت من الحرب. منطقتنا عانت من كل أنواع التطرف والإرهاب ونبذ الآخرين. منطقتنا بحاجة إلى سلام حقيقي، نحن بحاجة إلى السلام في القلوب والعقول. نحن بحاجة إلى السلام كهدف استراتيجي وكأفق لنا وأيضا لأجيال المستقبل".

وعن التجمع الدبلوماسي الذي عرف مشاركة سفراء، وممثلين دائمين لدى الأمم المتحدة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، صرح هلال، أنه "بالنسبة للمملكة المغربية، فإن هذا الاحتفال البهيج هو التزام بتعزيز وتوسيع الروابط التي ترعاها هذه الاتفاقيات التاريخية، وتسريع التحول الإيجابي للمنطقة، وزيادة الاستقرار والأمن والازدهار لنا ولأجيال المستقبل".

وتابع في السياق ذاته، أن الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى المغرب، والتي تميزت بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون، تعكس "التزام المغرب وإسرائيل بتعزيز علاقاتهما الثنائية وإعطائها دفعة ملموسة من خلال إرساء آليات تعاون مرنة وفعالة".

ونوه إلى أن "الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أفضت إلى إنشاء خمس مجموعات عمل تغطي القطاعات الواعدة، مثل البحث والابتكار والسياحة والطيران والفلاحة والطاقة والبيئة والتجارة والاستثمار".

هذا وشدد الدبلوماسي المغربي، على أنه "من خلال تقليد المغرب العريق في التسامح الديني والروحي، حيث كان التعايش بين الأديان حقيقة لأكثر من 12 قرنا، وتحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، سيواصل المغرب توفير فضاء للتعايش والتفاعل الانساني لتعزيز السلام في العالم".