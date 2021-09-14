دراسة: نصف الأردنيين غير راضيين عن نظام "التعليم عن بعد"

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت دراسة "مؤشر نبض الشارع الأردني 28"، أن 63% من الأردنيين يرون أن الحكومة الحالية نجحت في إدارة ملف كورونا، وعبر 62% من العينة المشاركة في الدراسة عن رضاهم عن القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

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ونشرت وكالة "عمون" الأدرنية، اليوم الثلاثاء، نتائج الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية، وجاء فيها أن 88% من الأردينين يؤيدون قرار وزارة التربية والتعليم أن يكون التعليم في العام الدراسي الحالي وجاهيا (حضوريا في المدارس).

ويرى 61% من الأردنيين أن خطة الحكومة للعودة الآمنة للمدارس، ستحد من انتشار الفيروس في المدارس، وتعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين ما يعادي 76% من العينة المشاركة في الدراسة أن التعليم الوجاهي هو الأفضل لطلبة المدارس في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وقال 67% من الاردنيين إن جهوزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة من أجل التعليم الوجاهي "جيدة"، وقال 79% أن جهوزية المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة "جيدة".

وكشفت الدراسة عن أن غالبية الأردنيين "58%" مع متابعة التعليم الوجاهي في المدارس حتى في حال ارتفعت عدد الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

في وقت يرى 24% أنه يجب الانتقال إلى التعليم عن بعد بشكل كامل لجميع المراحل، في حال ارتفاع عدد الأصابات، ويرى 18% أنه يجب في مثل هذه الحالة التحول إلى التعليم المدمج (وجاهي بشكل جزئي وتعليم عن بعد).

وكشفت الدراسة أن نصف الأردنيين تقريبا "نسبة 48%" يعتقدون أن التعليم عن بعد كان "سيئاً"، وتراجع مع مرور الوقت، فيما يرى "17%" بأنها تحسنت بشكل كبير.

ووفق الدراسة ترى الغالبية العظمى من الأردنيين "78%" أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا تحت السيطرة، فيما يتخوف نصف الأردنيون 49% من استمرار انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد كبير من الناس به خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

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