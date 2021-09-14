السيسي يبحث مع حفتر وعقيلة صالح آخر التطورات على الساحة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب إن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلا من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

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وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان إنه "تمت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل". وأوضح أنه "تمت إحالة القانون للجنة التشريعية في المجلس للصياغة النهائية".

لكن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعلن رفضه للقانون الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

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