شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديين عراقيين فى هجوم لتنظيم داعش جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب جنديان عراقيان، اليوم الثلاثاء، بهجوم شنته عناصر داعش فى قضاء الحضر جنوب الموصل، وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن عناصر داعش شنت هجوما بالقرب من منطقة خنيفس التابعة لقضاء الحضر على نقطة أمنية للجيش العراقى تسبب بإصابة جنديين اثنين من اللواء الثالث والأربعين التابع للفرقة المشاة العشرين.

من ناحية أخرى، قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن، بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالى بغداد، يوم السبت الماضى.

وقال صالح الجبورى مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا حاجزا أمنيا للحشد الشعبي" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر فى الحشد وضابط ومختار القرية.

وقال مصدر أمنى، طلب عدم ذكر اسمه إن الهجوم الذى استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف الهاون أسفر كذلك عن إصابة 7 أشخاص.

ووقع الهجوم بعد 5 أيام من اعتداء على حاجز أمنى فى محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل 13 عنصرا فى الشرطة الاتحادية.