شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ ميقاتى بتشكيل الحكومة ويدعوه للعمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين، وذلك خلال اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن الأمين العام أعرب لميقاتي عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان في الظرف الصعب الحالي إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع اليها الشعب اللبناني. وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.